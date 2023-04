Lo es que un vicepresidente de un Gobierno autonómico acuda a un colegio y desoriente a los alumnos con un discurso negacionista y sectario en el que cuestiona la ciencia argumentando que tal vez el CO2 no tenga nada que ver con la emergencia climática. No es de extrañar, pertenece a un gobierno que es admirador del primo de Rajoy, aquel que confundía meteorología con climatología, y que también cuenta con un presidente en Andalucía que desoye las alertas de la ciencia por demagogia electoralista --promesa de regar con un agua que no existe--, junto con Vox y desoye a Bruselas, que amenaza con sanciones. Pretende amnistiar 800 hectáreas de regadíos en Doñana, Patrimonio de la Humanidad, y donde aún quedan pozos ilegales y tierras de cultivo furtivo.

Si Moreno Bonilla sigue adelante, el Gobierno de la nación, y para que no lo termine pagando toda España --Andalucía incluida, onubenses incluidos--, debe aplicar, total o parcialmente y sin dudarlo, el artículo 155 de la Constitución. Miguel Fernández-Palacios Gordón (Madrid)