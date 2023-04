Entiendo la mofa de mal gusto de los sres. Domínguez y Soler, en su espacio televisivo en TV3. Tiene que ser muy duro aceptar no ser andaluz y, encima, dedicarse al humor cuando no se tiene talento. Es de mal cómico recurrir a la ofensa y al insulto como broma, cuando no se tiene ingenio ni gracia. Como decía mi señora madre, «la envidia es muy mala». Tanta inquina y obsesión en caricaturizar y parodiar a Andalucía, demuestra una insuperable envidia. Cuando no es la siesta, es que somos vagos, o que hablamos mal, con una constante manía y obcecación con Andalucía. Los andaluces no tenemos culpa de ser cuna de escritores, pintores, músicos y artistas mundialmente reconocidos. El humor y el arte, se nace con ello y si no se tiene, ocurre que se ofende, se molesta y se agravia producto de la ignorancia. Es fácil y cobarde faltar al pueblo andaluz... Somos pacíficos, tolerantes, inteligentes y con sentido del humor. Creo que los políticos catalanes deberían ocupar su tiempo, en vez de enfrentarnos, en hacer entender a su población que no pasa nada por no ser andaluz, que también se puede ser feliz a pesar de no haber nacido en Andalucía.

Jesús Eduardo Lacort Víctor (Córdoba)