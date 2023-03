La moción de censura ha finalizado y, desde mi punto de vista, todo ha sido un papel mojado, sin sentido. Tamames hizo su papel lo mejor que pudo, comprometiendo a Pedro Sánchez con unos motivos largos y frescos. Pero creo que quienes han perdido han sido Abascal y el PP. Creo que, desgraciadamente, los socialistas han cogido nueva fuerza y al final de todo esto lo que más me inquieta es el subidón de Pedro Sánchez, a pesar de que esté nervioso porque se le siga montando concentraciones o manifestaciones para recriminarle sus promesas incumplidas, la falta de compromiso, defensa de la infancia, la familia, libertad de educar a nuestros hijos, el desempleo, la vivienda. No quiere perder votos y es capaz de vender su alma al diablo con tal de no soltar el poder.