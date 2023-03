Ley de la oferta y la demanda

La gran patraña sobre la que se ha cimentado el capitalismo sostiene que el mercado se autorregula bajo la premisa de que, si hay demanda, los precios pueden subir sin trabas hasta equilibrarse con la oferta.

No cuela. ¿Por qué, si una empresa vende más, ha de subir precios? ¿Para no quedarse sin existencias? ¡Bienvenido sea! ¿O no es el sueño de toda compañía agotar su stock? Si una empresa remunera honestamente a sus trabajadores, reinvierte en mejoras y tiene beneficios justos, no necesita incrementar los precios.

Y si algún empleado encuentra una mejora de productividad, los beneficios que genere podrán ir a costes de personal sin necesidad de alzar precios. Además, si acabamos con la inflación, zanjaremos la necesidad de subir pensiones y salarios haciendo un mundo más estable.

Y si alguien alega que le han subido los costes, le respondo: ¡Claro, porque hay otro caradura aprovechándose de tan fraudulenta y codiciosa ley!

Así que a ser menos sinvergüenzas ¡A topar precios, que ya es hora!