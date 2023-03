Chorradas y más chorradas

Si la idea de la paridad viene de Europa, así va Europa. ¡Vaya tela de pensadores nos gobiernan desde Europa y desde España! Y hablando de pensadores, le relato la anécdota que mi amigo Pepito me contó. Hace años, en los cortijos, había mucho ganado, bueyes, mulos, burros y caballos. Cierto día, el ‘aperaor’ se quedó sin ‘pensaor’ (encargado de cuidar al ganado y poner el pienso en los pesebres para alimentarlo), y contrató a uno nuevo, un chaval novato sin experiencia y sin ganas de aprender el oficio que le asignaron. Por la tarde, cuando todo el ganado lo entraron en el tinajón, el ‘aperaor’ le dice al chaval que el ganado está dentro. Llega la noche, y éste se duerme sin atender al ganado. Por la mañana, llegan los muleros, los yegüeros y los encargados de la labranza, y se dan cuenta de que los animales no habían comido nada. Despiertan al chaval y le dicen que los animales, sin haber comido su pienso, no pueden trabajar, que por qué no cumplió su oficio de ‘pensaor’. Él le responde que había cumplido con su trabajo de ‘pensaor’, había estado toda la noche pensando en los pobres animales, dándole vueltas a su cabeza de cómo se las iban a apañar para el trabajo sin comer.

Curiosidades y anécdotas aparte, es sorprendente que estos ignorantes faltos de inteligencia o de razón, estos iluminados que nos gobiernan, nos estén tomando el pelo, y sin tener ni idea, y sin querer aprender, nos impongan leyes absurdas, incongruentes e irracionales. Prueba de ello, la ley de paridad, que no es, ni más ni menos, que una auténtica aberración, un despropósito inconveniente, sin darse cuenta que, la sabiduría, la inteligencia, la capacidad, la profesión, la ilustración, y el raciocinio, no tienen género.