Siempre agradecida

Queridos lectores, me dirijo a ustedes para dar las gracias por el recibimiento que he tenido en el centro de día de Proyecto Hombre, que me acogió con amor. Es muy destacable la labor social que hacen con sus pocos recursos (muchos, para mí), dándonos cobijo durante la ola de frío a 20 personas para dormir, y luego desayunar a más de 40, donándonos comida. Gracias a Carmen, eficiente y todo amor que nos agilizaba los problemas burocráticos.

Ahora estoy gratamente en la casa de acogida Madre del Redentor, perteneciente a Cáritas, donde estoy recibiendo el mismo amor, desde el director, trabajadores sociales, psicólogo y las hermanas que nos sirven comidas y personal de limpieza que lo hacen con una actitud alegre que contagia. Yo llegué exhausta, después de estar un año en un hospital inválida. Con la emoción rota y mi espíritu que se tambaleaba. Ahora puedo decir que estoy siendo la persona que era, una mujer luchadora por los derechos de todas, madre, gran privilegiada y escritora. No sé el tiempo que permaneceré aquí, lo que si sé es que os llevaré siempre en el corazón.