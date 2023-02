Servicio Oncología Hospital Universitario Reina Sofía

Actualmente estoy siendo tratado por el servicio de Oncologia del hospital Reina Sofía. No hay palabras para expresar la atención que estoy recibiendo por parte del doctor Pedro Sánchez Mouriño y la doctora Carmen Bueno Serrano. Personas empáticas y volcadas con el paciente. Nunca pensé verme en esta situación, pero me he dado cuenta de que en este caso la profesionalidad y humanidad van de la mano.

No me quiero dejar atrás al equipo de enfermeras y auxiliares, que siempre están pendientes del paciente, con una sonrisa o palabras de animo. Durante mis tratamientos que duran casi seis horas, las observo como están constantemente atentos de todos los que estamos en la sala. Gracias y mil veces gracias por el servicio que prestan.