Resolución de problemas

Si esto no se cumple, para eso están cada cuatro años las elecciones. En Córdoba hay unos problemas relacionados con las bandas de música que acompañan a los pasos de Semana Santa y que nos deleitan con sus marchas de dolor o alegría y sirven para que costaleros muevan el paso a su compás. Estos músicos pasan muchas horas de pie, caminando y siguiendo las instrucciones de su director. En algún momento tienen necesidades fisiológicas que no pueden resolver porque no hay un lugar dispuesto por la persona del Ayuntamiento encargada de resolver este asunto. Me entero que hay una subvención municipal que daría solución a este problema.

El segundo asunto posiblemente le corresponda al cabildo. Cuando entran pasos, nazarenos, costaleros o autoridades al interior de la Catedral las bandas se quedan fuera y si hace frío se congelan, si llueve se empapan de agua. Para que estos problemas se resuelvan hay que tener sensibilidad y humanidad y espero que a quien corresponda haga lo necesario para resolverlos. Por último, expreso mi desacuerdo con quien haya organizado el recorrido procesional. Incómodo para el público por el pequeño espacio. Incómodo para costaleros por la subida del Triunfo con los adoquines desgastados y llenos de cera. En otras ciudades pasan por el centro, donde hay sitio de sobra para el lucimiento de los pasos y comodidad del público. Como antiguamente se hacía. Espero que los responsables de estos actos religiosos pongan los medios necesarios para que la Semana Santa de Córdoba, que es bellísima, luzca en todo su esplendor.