En este mundo tan moderno y mecanizado, me siento algo preocupado por el alcance que están tomando las nuevas tecnologías en la sociedad actual. Nos estamos deshumanizando a nivel general cada día más y estas, en vez de estar al servicio del hombre, ocurre todo lo contrario: cuanta más comodidad se nos facilite, menos se desarrolla y trabaja la mente, lo que puede resultar bastante dañino a la larga.

Ya no hablamos del tan traído pésimo impacto de los móviles en la juventud. Hoy día, un niño no hace una cuenta de multiplicar: lo realiza la terrible maquinita que lleva en su mochilita. (Horroroso). Se están creando muñecos-robots para que las personas no tengan que salir a comprar ni limpiar la casa, lo que conllevaría falta de comunicación y de ejercicio físico, tan importantes para la vitalidad humana. Personalmente, prefiero mucho más la compra natural a la compra electrónica, sobre todo, al por menor. Es mucho más sano y pueden que te estafen menos.

En cuanto al incógnito invento de la inteligencia artificial, promovido por John McCarthy en 1956 y que algunas empresas quieren implantar, me surgen muchas más dudas negativas que positivas, muchos más inconvenientes que ventajas. La comodidad perturba a veces. En cambio, la lucha y el esfuerzo benefician.

Me tacharán de clásico y poco moderno, pero ninguna máquina o robot potente podrá sustituir a la inteligencia humana nunca. Sería el fin del planeta tierra.