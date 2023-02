Dos corazones laten, llenos de vida, en el cuerpo de una madre

Seis semanas, solo, han pasado desde aquel mágico momento, fruto de la unión más fecunda entre aquel hombre y aquella mujer y un pequeño corazón, lleno de vida, ha empezado a latir con fuerza; son ahora dos corazones que palpitan y laten, melódica y en perfecta armonía, cerca, muy cerca, juntos, muy juntos, piel con piel, en el cuerpo de una mujer que ya empieza a sentirse madre.

Y aquel pequeño corazón parece decirle a aquel gran corazón de mujer: Gracias mamá por ese gran corazón que tienes, por tu generosidad con la vida y porque gracias a ti, muy pronto, esta personita que has creado pasará a ser persona y porque muy pronto esta personita que con paciencia y mimo has moldeado, podrá verte y abrazarte y tú podrás verme y abrazarme, gracias por tu generosidad de darme cobijo, alimento y abrigo durante tan corto y breve periodo de tiempo, en el interior de esa cálida y confortable vivienda que está siendo tu cuerpo, por permitir que mi pequeño corazón siga latiendo y acompañe a los latidos y pálpitos del tuyo; por qué quería decirte que no tengas ningún miedo por escuchar los pequeños latidos del pequeño corazón de este diminuto ser humano y de esta pequeña personita que aún no ha nacido y por qué te aseguro que cuento los días que faltan para poder decirte a tus ojos, con mi brillante e inocente mirada que, desde muy pronto, ya te quería, desde el primer instante en que dentro de ti, mi pequeña vida ya se movía y aún más te querré cuando puedas tenerme y cogerme entre tus brazos en tan cercano y, al menos para mí, tan deseado día.

Gracias por sentir que eres mi madre y permitirme, durante todo este tiempo, aunque no me escuchases, llamarte mamá, desde aquí, desde tu interior más profundo y porque aún sabiendo que no he nacido, mi pequeño corazón ya necesita llamarte mamá, sentirte lo que eres, mi querida, especial, e insustituible madre y decirte que mi amor hacia ti es tan enorme y tan grande que aunque no me quisieras y, al final, consintieras que no pudiera ver la luz ni respirar el aire, mi pequeño corazón, con un último latido y en su agonía, seguiría diciendo y te diría: madre, te he querido, te quiero y allá donde esté y donde tú, madre, estés, te seguiré queriendo.