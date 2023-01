¿Qué fue del respeto?

Los que nacimos en la década de los cuarenta y cincuenta, aprendimos en nuestros colegios una asignatura que en la actualidad está muy deteriorada: halamos del respeto. Existían las reglas de urbanidad, un manual en el que se reflejaban diversas normas, que nos conducían a un buen comportamiento tanto en educación como en respeto, tales como ceder la acera y los asientos en los transportes públicos a las señoras y personas mayores; respetar y ayudar a los padres, en las tareas del hogar, así como otras muchas formas de caminar correctamente por la vida. Ahora estamos atravesando la peor crisis de valores, que yo he conocido en mi larga vida, a los profesores, se les trata de colegas; a los padres y mayores se les llama «tío». No se respetan los Cuerpos de Seguridad del Estado, ni los símbolos de nuestra nación (Jefe del Estado, bandera e himno), el colmo de la insolencia lo protagoniza la clase política, «llamando «machistas» a los jueces, además de otros improperios. Si no se respetan la Justicia ni el orden público, mal vamos.