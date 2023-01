Faltan contenedores en la zona Centro

Somos bastantes vecinos del Centro -en concreto de Calle Caño, plaza Chirinos, plaza los Carrillos, calle Cabrera y Ramirez de Arellano- que desconocemos por qué nos han eliminado los contenedores de basura de las proximidades de nuestro domicilios. En verano del 2020 Sadeco retiró todos los contenedores de basura y residuos de la plaza de Los Carrillos sin justificación alguna. Posteriormente los de la calle Conde de Robledo al lado de Correos . A partir de esa fecha empiezan a verse papeleras por estas calles llenas de bolsas de basura, cartones, etc. Somos personas mayores y algunas con problemas de discapacidad para ir hasta la calle Torres Cabrera, la isla ecológica situada en calle San Álvaro o bien a Ronda de los Tejares donde solo hay un contenedor de materia orgánica. El pasado 7 de noviembre le escribimos al Sr. Ángel López, director de Operaciones de Sadeco, informando del problema y recordándole que en el Plan de Reagrupación que presentó precisamente Sadeco en verano del 2020 exponía claramente los 50 metros de proximidad a los domicilios de contenedores para residuos. Hasta la fecha incomprensiblemente no tenemos noticias de este señor ni de esta empresa municipal . Hace una semana lo que han retirado ha sido una papelera de pared en Manuel de Sandoval para que no depositen basura. Estamos convencidos que retiraran alguna que otra más. Rogamos que nos vuelvan a instalar los contenedores en la plaza Los Carrillos donde llevan años y atienden perfectamente las necesidades de la vecindad.