No se puede vivir así

Con esta carta me gustaría denunciar que los precios de ahora son, diría yo, demasiado altos para vivir. Mucha gente se ha tenido que marchar de su casa porque no puede mantenerla. La luz y el agua están muy caras, pero también la comida, el aceite, etc. No se puede vivir de esta manera, es imposible. Hay que parar esta situación y volver a la normalidad, si no la sociedad de bienestar que hemos construido entre todos se nos derrumbara por completo.

Por eso, pido al Gobierno de España, al de Europa y al del resto del mundo un cambio para que esto no vaya de mal en peor. Hay que parar este retroceso cuanto antes entre todos.