Difícil para el tráfico

Difícil tráfico./ Poco entiendo de pintura/ igual que de arquitectura,/ pero me gusta observar/ detalles de mi ciudad./ Sucedió en Santa Marina/ justo enfrente de su iglesia/ que al remodelar la plaza quedó la calzada estrecha,/ que aún se quedó más prieta/ al colocar como adorno/ los triángulos de piedra./ Cuántos coches al rasgado/ en ellos hasta las cubiertas,/ pues no es fácil maniobrar/ en senda tan vericueta./ Solo cambiar los triángulos/ no más de un cuarto de metro/ no se quitarían los ángulos/ mas sí disminuirían los cepos.