Verdadera vida nueva la del difunto Papa emérito Benedicto XVI, vida nueva eterna en la nos seguirá encomendando a todos, que falta nos hace. Porque, para el resto de los mortales, no suele ser nueva la vida en el año nuevo. Pero nos lo creemos. Arrastramos este conocido refrán calendario tras calendario. El cambio de año nos permite tener la sensación de una vida nueva, de volver a empezar, de tener una nueva oportunidad para mejorar, de que pueden darse cambios. Pero al comenzar este año 2023 con las 12 uvas y sus correspondientes campanadas e ir a cumplir la tradición de pedir unos deseos y formular unos propósitos, no pasó nada de nada. Este año nuevo, la vida nueva la van a tener que poner, en exclusiva, otros para cambiar. ¿Quiénes? Pues quienes mandan en las instituciones. Eso es lo que se me vino a la cabeza con la primera canción de la tele tras las uvas. Yo, vecino de a pie, me declaro sin propósitos, ni intenciones, ni ganas de intentar cumplir lo de año nuevo, vida nueva. Y las mejoras para este año recién estrenado se las dejo formular, proyectar y realizar, sobre todo realizarlas bien, a los que nos tienen que dar buenos ejemplos a la vecindad, a los dirigentes. Este año nuevo va a ser interesante con las variadas convocatorias electorales que trae. Así que, les toca torear en medio de la plaza, en la vida diaria, a los que rigen o aspiran a regir, de aquí y de allá, de cerca y de lejos, para que nos den buenos ratos, buenas noticias y buenas realidades.