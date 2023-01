¿Nos sobran sombras?

Desde hace tiempo, vengo escuchando y leyendo que el clima está cambiando mucho. Yo al principio no le prestaba mucha atención a esto, pero, sinceramente, ahora empieza a preocuparme.

Este verano ha sido muy caluroso, hemos batido récord de temperatura y de días sin lluvia. Cuando paseo por el Puente Romano y contemplo nuestro querido río Guadalquivir, me embarga una gran pena. Ya no es aquel «río grande», pues solo queda un hilo de agua, por lo que puede cruzarse a pie por algunas zonas. ¿Qué será de los animales que viven en los sotos de la Albolafia a los que antes nutría?

Además, si miro a mi alrededor, también puedo observar muchos árboles talados o secos que no se replantan y que, según me cuentan, no son los más apropiados para cubrir nuestras necesidades de sombra, cada vez mayores. Por tanto, necesitamos más árboles que limpien nuestra atmósfera y que sean un cómodo hogar para las aves, que refresquen nuestra ciudad y que atraigan la lluvia.

Pido, por favor, que luchemos todos juntos por este bien que tenemos.