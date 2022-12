Desde que hace ya un par de años se empezó a hablar de la intervención desde la Gerencia de Urbanismo sobre la conocida ‘Cuesta del Reventón’, muchas personas usuarias habituales de ese camino, entre los que me encuentro, han contactado con los responsables del proyecto, preocupándose por la magnitud de la intervención, y pidiendo que no se tratase de una intervención excesivamente agresiva que cambiase las características de este camino único, resultado de la erosión natural y por su uso de una antigua carretera abandonada.

Desde la Gerencia respondían que se trataría de una intervención mínima y respetuosa con el camino, básicamente abrir y/o limpiar la cuneta y los canales de evacuación de aguas para evitar la erosión, y reponer parte de la cota perdida por la erosión, sin alterar las características del camino.

Cualquiera que tenga la desgracia de recorrer ahora ese camino puede comprobar las proporciones de las mentiras y el destrozo irreversible que se ha provocado y se continúa agravando, se ha intervenido con maquinaria pesada, destruyendo minuciosamente toda la roca sobre la que se apoya el camino, se han pulverizado todas las zonas rocosas, destrozado todas las irregularidades del camino, convirtiéndolo en una pista aplanada y compactada como cualquier pista recién abierta de las que hay cientos en la Sierra, realmente solo le falta una capa de asfalto para ser otra carretera más.

Con la excusa de la accesibilidad parece que justifican cualquier agresión al medio ambiente. Ya puestos, ¿porqué no poner escaleras mecánicas y ascensores, además de asfaltarla?, así sí sería «accesible» de verdad. Lo peor de todo esto es que es un derroche millonario de dinero público cuyo fin principal es que los polítiquillos de turno se hagan la foto inaugural y puedan hablar de «medio ambiente» y «vías verdes» cuando realmente lo que estamos pagando con nuestro dinero es una agresión brutal a la Sierra. Hasta ahora y debido a sus características y sus zonas técnicas, El Reventón era usado por senderistas, ‘trailrunners’, familias, ciclistas, caballistas, etc. sin mayores problemas de convivencia que algún esporádico usuario imprudente, ahora la Gerencia ha creado un problema donde nunca lo hubo, han convertido el camino en una pista de carreras en la que realmente es difícil para un ciclista no adquirir velocidad en bajada, con lo que se van a dar frecuentes problemas de seguridad. Sin haberse acabado, ya hay denuncias en la prensa de motocicletas y patinetes eléctricos subiendo por allí, y para colmo de los colmos ahora están actuando también sobre la ‘Cuesta de los Pobres’, instalando pasarelas y escaleras que evitan el uso del terreno y que tan pronto como se dejen abandonadas a su suerte y sin mantenimiento, como siempre han hecho las administraciones, serán otro peligro agravado.