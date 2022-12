Nuestras relaciones humanas se basan en la confianza. Sin ella, la convivencia se hace muy difícil porque falta el amor.

En la confianza es esencial la espera de que una persona se comportará conforme nosotros pensamos o una situación saldrá conforme habíamos previsto. También existe la confianza en uno mismo y es bueno tener autoestima.

En un mundo como el de hoy, interesado y materialista, escasea la confianza. Si de verdad queremos ser felices tenemos que confiar, por supuesto en uno mismo, en los demás y, en último termino, aunque yo diría que en primer lugar, en Dios,de quien procede toda fuente de confianza. Sólo en El, la confianza no defrauda, no se quiebra no fracasa.

Muchas veces vivimos tensos, angustiados, inseguros, quejosos y pesimistas. Bastaría en estas frecuentes ocasiones examinarnos despacio para darnos cuenta que vamos por un camino equivocado.

En tales circunstancias solo pensamos en nosotros mismos, en nuestras aparentes seguridades, en el dinero, en el poder, en lo que piensan los demás de nosotros...Y por eso vivimos así.

Recuperemos la confianza en nosotros mismos, mirando bien a los demás, comenzando de nuevo, aunque les hayamos o nos hayan fallado en muchas ocasiones, sin rencores, con amabilidad. Y,por supuesto, acudiendo los que somos creyentes a Dios, con la seguridad que quien confía en El y en los demás, ya está dándole a su vida sentido y encontrando la felicidad.

Vale la pena ser confiados.