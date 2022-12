En la página oficial de la FIFA se afirma: «La nueva FIFA está modernizando el futbol para que sea global, accesible e inclusivo en todos sus aspectos». Sin embargo, la FIFA designó a Qatar como organizador de la Copa Mundial para este año. Qatar es un pequeño país gobernado por una monarquía absoluta donde se lleva a cabo una clara violación de los derechos humanos (la homosexualidad es ilegal y puede ser castigada con la muerte, las mujeres están subyugadas, el código penal permite la lapidación...). No estoy muy seguro de que la FIFA ponderase adecuadamente su deseo de «incursión en todos los aspectos» al elegir a Qatar para organizar el mundial, ya que ser inclusivo consiste en aceptar a las personas como iguales, independientemente de su etnia, religión o identidad personal.

Por otro lado, Qatar posee la tercera parte de las reservas mundiales de gas natural y es uno de los países con mayor renta per cápita del planeta. Sobre su designación como país organizador sobrevuela una sospecha de soborno, un mercantilismo, y una gran hipocresía por parte de los gobiernos, empresas, medios de comunicación y de la población general. Parece que la indignación que nos provoca la vulneración de los derechos humanos es una indignación a tiempo parcial, donde nuestros principios morales son de plastilina, moldeables y coloreables en función de intereses económicos.

La mayoría mira para otro lado, los medios de comunicación se centran en las sonrisas, omitiendo lo sabido pero ignorado por ser inmundo, y la realidad acaba desfigurándose a medida de los intereses económicos, los deseos y las pasiones. En este punto me pregunto: ¿Cuál es el límite de aceptación para este indecoroso montaje? Entonces intento restaurarme en un espacio de dignidad, saludo con el sombrero amablemente y decido, a pesar de ser un aficionado al fútbol, no ver ningún partido del mundial, porque este no es mi mundial.