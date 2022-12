Por su histórica belleza

Como vecina del barrio de Poniente de nuestra ciudad, llevo tiempo observando que no se hace una adecuada limpieza de sus alrededores. Veo papeleras llenas que no se recogen, excrementos de animales que ensucian las calles, papeles y envoltorios por todo el suelo, malas hierbas y rastrojos sin cortar, acerado partido que no se repone...

Con esto no quiero decir que los trabajadores de la empresa municipal Sadeco no hagan adecuadamente su trabajo, sino que deberían pasar con más frecuencia por allí. Naturalmente, también los vecinos tenemos que colaborar no tirando papeles o recogiendo las deposiciones de nuestras mascotas. Pero necesitamos una gestión más eficaz del Ayuntamiento para tener un barrio con mejor aspecto y mucho más limpio que realce la histórica belleza de nuestra ciudad y la convierta en un lugar realmente agradable para los múltiples turistas que vienen a contemplarla.