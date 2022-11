Derogación del delito de sedición

Con su decisión de eliminar el delito de sedición, Pedro Sánchez se confirma como el jefe de la banda, como el líder y principal organizador de la secesión de Cataluña. No podemos seguir contemplando cómo este hombre destruye nuestra nación, la convivencia, nuestros valores. Va a volver Puigdemont y no le pasará nada. Volverá el golpe de estado de los secesionistas catalanes y no les pasará nada. Los hijos de ETA ocuparán definitivamente las instituciones, el poder y no les pasará nada. Una salida digna para evitar que este nefasto presidente no se salga con su caprichosa ley seria provocando una moción de censura, siendo la tumba política de Pedro Sánchez, sea cual sea el resultado concreto de la moción. ¿Puede triunfar esta moción de censura? Triunfó la de Pedro Sánchez cuando nadie daba un duro por él. Pedro Sánchez ha traicionado a España. Lo ha vuelto a hacer. Ha vuelto a traicionar a todos y cada uno de los españoles derogando el delito de sedición. Ha abierto, una vez más, la puerta a la destrucción de España.