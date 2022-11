Más ayudas para nuestra salud mental

Los niños y niñas de Espejo creemos que es importante mejorar la salud mental en la infancia y adolescencia ya que, a nuestra edad, suele ser un problema, y cuanto antes lo entendamos antes podremos hacer lo posible para solucionarlo.

La salud mental consiste para nosotros en sentirse bien con uno mismo y con los demás. Por eso, es algo tan importante para las personas, porque tener una buena salud mental es tener un buen bienestar emocional, psicológico y social.

Por lo general somos niños y niñas felices, porque vivimos rodeados de personas que nos quieren y cuidan. Espejo es un pueblo acogedor lleno de gente cercana, aunque sabemos que una persona no siempre está bien o no es feliz, puesto que hay días que nos levantamos más desanimados o tristes.

Los niños y niñas de nuestro pueblo creemos que la salud mental no es un tema del que se pueda hablar tranquilamente, o al menos no con todas las personas que conocemos. Por ejemplo, cuesta menos contarle a tu familia cómo te sientes o si has tenido algún problema que si por ejemplo tienes que hablarlo con algún amigo o persona de tu entorno cercano.

Cuando tenemos algún problema emocional o en nuestra salud mental podemos sentirnos discriminados, aislados o marginados por los demás porque a veces, incluso sin darnos cuenta, no nos damos cuenta y no sabemos ponernos en el lugar de esa persona para comprender su situación y cómo se siente. Es fundamental mejorar esto porque entre todos podemos conseguir que aquellas personas que se sienten así estén mejor.

Para mantener una buena salud mental, los niños y niñas que están discriminados o sufren acoso escolar necesitan mayor atención, porque a esta edad cualquier cambio o acción, por pequeña que sea, tiene consecuencias en la personalidad. Nos preocupan mucho los que sufren cada día una situación violenta o viven un hecho importante, por ejemplo, el divorcio de sus padres o una enfermedad, y que tengan problemas emocionales.

«Los niños y niñas de Espejo creemos que es importante mejorar la salud mental en la infancia y adolescencia»

Protegernos debería ser el objetivo principal para alcanzar una buena salud mental, porque todas estas situaciones pueden llevar a la depresión, ansiedad, baja autoestima o trastornos con la comida, e incluso pueden llegar al suicidio.

Los niños, niñas y adolescentes de Espejo deseamos ayudar a todas aquellas personas que no tengan una buena salud mental y pensamos que lo mejor es buscar médicos o especialistas para poder regular las emociones, sobre todo las negativas, y también superar situaciones complicadas con sensatez para tener relaciones sanas y superar las dificultades de la vida.

Nuestro pueblo es pequeño, de 3.272 habitantes, y pensamos que, en general, no existen muchos recursos para tratar nuestra salud mental. Nosotros tenemos la suerte de vivir rodeados de campo y, esto, en ciertas ocasiones, nos ayuda a sentirnos bien con nosotros mismos, con lo que hacemos y a mejorar la relación con las personas de nuestro entorno, ya que vivir rodeados de naturaleza mejora nuestra calidad de vida y disminuye el mal humor.

Además, en nuestros centros educativos, tenemos la ayuda del orientador u orientadora escolar, que nos asesora y es muy importante para ayudarnos a gestionar emociones y darnos herramientas necesarias para abordar problemas, junto con el equipo de Servicios Sociales Comunitarios.

Los niños, niñas y adolescentes que formamos el Consejo de Infancia y Adolescencia queremos dar las gracias a nuestro Ayuntamiento, a nuestros centros educativos C.E.I.P. Cervantes, I.E.S. Pay Arias, A.M.P.A.S., educadora social del IPBS, técnica del programa que nos ayuda tanto y a nuestras familias por su apoyo para fomentar la participación infantil en nuestro municipio. Y a Diario CÓRDOBA por dejarnos contarlo.