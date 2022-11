Las leyes, para todos iguales

Estamos a la espera de que entren en la cárcel todos los socialistas condenados a cárcel por el fraude de los ERE. Y es que lo que esperan es que el Gobierno de Sánchez los indulte, porque de lo contrario no tiene otra explicación. Las leyes deben de ser para todo el mundo igual, ya estén en el poder o no lo estén. Si esas personas han sido condenadas a pena de cárcel tienen que cumplirla. Ya sean de las siglas del partido que sea. Si el señor Griñán tiene que ir a la cárcel porque era sabedor de los fraudes de los ERE del dinero de los desempleados que cumpla su condena impuesta por los jueces. Con la justicia no debe de haber excepciones. La mentira tiene las patas muy cortas y cuando han sido condenados es porque es cierto que eran sabedores de ese fraude, que hubo tan grande en la Junta de Andalucía.