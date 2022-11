El contrario

Ya mismo nos llamará el alcalde de turno para darnos 1.000 euros en mano y al salir nos lo robará un delincuente y diremos: «La culpa la tiene este alcalde por regalarnos 1.000 euros». Quiero decir, que estamos tan imbuidos de nuestras creencias, ideología, prejuicios... inculcados desde nuestra infancia o perforados en nuestras cabezas por los medios de comunicación y redes de hoy en día, que parece que somos incapaces de soltarlos y reflexionar, discernir por nosotros mismos lo que creemos correcto, razonable, venga de un sitio o de otro. Pero ya se sabe, pensar es pesado, nos puede poner en duda con nosotros mismos y es más cómodo seguir algo que se te dé hecho.

Parece como si siguiéramos un «manual de instrucciones», una «hoja de ruta» donde todo está prejuzgado de antemano, lleno de opiniones prefabricadas. Cualquier cosa es «buena» o «mala» dependiendo de donde provenga. Y ahí está ya la polarización, la falta de matiz y de relativizar las cosas, y por ende, el conflicto exacerbado. Si no logramos desprendernos de nuestra «manual», de nuestra «guía» y empecemos a reconocer, al menos de vez en cuando, que algo acertado sale del contrario, seguiremos discutiendo agriamente de sobre cualquier cuestión social o política, o acabaremos por no querer saber nada de nada, es decir debatiendo entre nosotros, para no enfadarnos, exclusivamente del tiempo y de Masterchef, y con cuidado.

Me reí mucho cuando un famoso guitarrista con exquisito tono irónico dijo: «Vaya faena, se me ha roto una uña. ¡La culpa es del presidente!».