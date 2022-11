Más falso que Judas

Estos eran los lemas del 15M que conviene recordar y que yo comparto en su totalidad: «No nos representan», «PSOE y PP la misma mierda es», «No somos mercancía de políticos y banqueros», «Los políticos nos mean, los medios dicen que llueve», «Lo llaman democracia y no lo es», «¡Democracia Real Ya!», «No somos antisistema, el sistema es antinosotros», «Me gustas democracia, pero estás ausente», «No tenemos pan para tanto chorizo», «No es una crisis, es el sistema», «Error de sistema. Reinicie, por favor», «Islandia es el camino», «¿Dónde está la izquierda? Al fondo a la derecha»... Es decir, dichas consignas reconocen la partitocracia que padecemos. Los de Podemos llegaron enarbolando dichas consignas y diciendo que no eran un partido político ni lo serían jamás y así, se apropiaron del 15M. Después hemos visto y comprobado que engañaron a todo el mundo y se convirtieron en lo peor de la casta política. Pues por si todavía fuera poco, ahora viene Pablo Iglesias y dice: «No hay discurso más reaccionario que el que dice que el problema son los partidos políticos». ¿Se puede ser más falso? Sin duda, no.