Han comenzado en este curso los actos del 50 aniversario de los colegios de Attendis, 20 colegios y 13 Attendis Preschool. Son centros educativos que se distinguen por el protagonismo de la familia en la educación, la atención individualizada, la búsqueda de la excelencia académica y la transmisión de valores humanos y cristianos a los alumnos y alumnas. Formando uno de los grupos educativos más grandes de Andalucía y Extremadura. En estos días, me ha llegado el momento del retiro después de dedicar más de treinta años a la labor profesional como docente de Attendis. Con la satisfacción del deber cumplido y las muestras de afecto de tantos padres, compañeros profesores, alumnos, personal no docente, la familia y los amigos. En el pasillo de despedida que me brindaron los alumnos, se me agolparon en la mente muchos gratos recuerdos, como, la Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio que me entregó el Ministerio de Educación en enero de 2006; y otras distinciones. Desde estas líneas y en el inicio de esta nueva etapa, gracias y abrazos.