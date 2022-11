Estamos de paso en esta vida, y el que crea lo contrario, se equivoca totalmente. No existe en el mundo la persona que vaya a ser eterna, o cuasi. Algunas son flor de varios días. Quizás se salve de esto Matusalén, del que dice la Biblia, que vivió 969 años. A lo máximo que podemos aspirar a vivir --según los científicos-- es a 125 años, porque el cuerpo no está hecho para durar más. Al Sol le quedan 5.500 millones de años. ¡Eso es harina de otro costal!

Hoy estamos aquí, sonriendo, peleando, queriendo, y mañana, o, dentro de nada, es posible que vayamos más rápido que un cohete a otra dimensión donde quizás nos esperen y hasta nos hagan un ajuste de cuentas de lo que hicimos en esta vida.

Decía el poeta: «Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir»... Nuestra vida es veloz, como el agua de un torrente que busca el camino del río. Ahora son las doce cuando escribo esto, y antes de darme cuenta, estará anocheciendo, y hoy, que es miércoles, me recuerda, que hace nada, fue domingo, y si miro para atrás, me pongo las manos en la cabeza cuando veo que Kennedy murió el 22 de noviembre del año 63, o sea, hace 59 años. ¡Cómo se me escapó el tiempo de mi vida sin apenas darme cuenta! ¡Lo que yo daría por desandar el camino andado y volverlo a recorrer nuevamente! ¡Lo que yo daría!

Piensa el joven que no va a llegar a ser mayor, que no cobrará la pensión, que cualquier día lo llevarán a donde él no quiere, a una guerra que no es la suya, y le cubre con su manto el desánimo. Piensa el joven con pesar cómo se suceden las noticias en los periódicos de la muerte de jóvenes, pero nunca piensa que cualquier día le tocará a él. Y vive su vida a su aire mientras se va haciendo mayor.