Halloween en Doce de Octubre

En la céntrica calle Doce de Octubre, a partir de las siete de la tarde, la oscuridad es casi absoluta. Una calle transitada por miles de personas que en su primer tramo no cuenta con ninguna farola, solo las lámparas colocadas en las mesas de una famosa taberna dan algo de luz a la tenebrosa calle. A pocos metros de aquí se prepara un grandioso espectáculo de luz y sonido para esta Navidad, quedando Doce de Octubre como calle del terror. Espero y deseo que el Ayuntamiento de Córdoba tome cartas en el asunto. Me consta que hosteleros de esta zona llevan más de ocho años pidiendo una iluminación decente para esta calle. No creo que cueste tanto. Un poquito de por favor.