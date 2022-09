El pasado lunes Víctor fue atropellado, mortalmente. Iba en bicicleta de carretera, con un amigo, por la carretera de Posadas a La Carlota. Rezo por la persona que lo atropelló, y por el alma y la familia, de Víctor. Por su mujer, María del Mar, y sus dos hijos adolescentes.

Era un gran padre y un policía muy querido. La prueba fue ver la asistencia a su funeral en la parroquia de Almodóvar del Río. Después el acompañamiento, todos a pie, hasta el cementerio. Nadie se quería marchar. Iban llegando coronas y coronas de flores. Muchos rezaban, acompañando al sacerdote, en las oraciones de despedida. Todos aplaudieron efusivamente un último adiós.

Para algunos es su final. Para los que tenemos fe es el principio de una vida que ya no acabará. Ya nos decía san Agustín que no estemos tristes, que no está lejos, tan solo al otro lado del camino.