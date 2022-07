En estos días en los que tanto se ha hablado del espíritu de Ermua, viendo los encierros de San Fermín he pensado «¡este es el verdadero comportamiento que debía de emanar de la naturaleza humana! Me ha embriagado un sentimiento de humanidad al ver a centenares de mayores y jóvenes que aun sin conocerse se abrazan o estrechan sus manos en un saludo fraternal, donde no hay ningún interés material que conseguir. Pensé, cuando el sentido común ese debería ser el comportamiento adecuado a diario del homo sapiens y no el de matarse en las absurdas guerras aun sin conocerse. ¡Viva el espíritu de San Fermín!