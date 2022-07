A la atención de Monseñor, D. Demetrio Fernández González, Obispo de Córdoba.

Monseñor, con todos mis respetos me tomo la libertad como hermano de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Calvario de Montalbán de Córdoba y con su permiso hacerle esta observación. ¿Ha visto en la televisión andaluza los reportajes de la Virgen del Rocío (más de un millón de fieles) deseándole y cantándole a la Madre de Dios (La Blanca Paloma, La Reina de las Marismas) bautizada por los a lmonteños? Lo mismo que en Sevilla el Gran Poder, que es el Señor de Sevilla; en Málaga el Cautivo, y en el pueblo vecino de Puente Genil, Nuestro Padre Jesús Nazareno, llamado ‘El Terrible’. Sería de agradecer que el día 5 de agosto por la noche se acercara a Montalbán y a los caminos de la campiña y viera los miles de peregrinos (el último año vinieron aproximadamente unos 6.000 peregrinos) que se acercan andando y cuando llegas a la Ermita y ves a muchos de ellos subir al camarín de rodillas y no cantando, sino rezando ante nuestro Padre Jesús del Calvario en voz baja, se te ponen los pelos de punta o la piel de gallina. Es llamado el Señor de la Campiña por todos los pueblos de la Campiña y parte de pueblos de Sevilla por ‘vox pópuli’. Es por lo que le ruego y pido con humildad, que después de dos años que los peregrinos no han podido venir, y en honor a ellos, conceda a Nuestro Padre Jesús del Calvario de Montalbán de Córdoba, el título de Señor de la Campiña.