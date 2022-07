Sobre el sexo

De antemano, condeno enérgica y totalmente todo acto delictivo en cuanto al sexo se refiere. Es más: se tendrían que emplear penas aún más duras hacia la persona que abusa (con malos tratos o violencia de género). El código penal es aún benévolo en dicho tema. Un servidor, además de penas de cárcel, les cortaría su órgano reproductor para que no sintieran placer jamás en su vida.

En cuanto al tema de prohibir la prostitución y la pornografía en internet, reconocer que son temas muy delicados y personales, sin ser demasiado tajantes. Bien es verdad que un menor no tiene por qué tener acceso al segundo punto con los dichosos móviles, y ahí los padres tienen la obligación de jugar un papel fundamental en la educación de sus hijos.

Ante todo, siento un inmenso amor y respeto por la mujer. Más que el que le escribe, creo que no lo aprecie nadie en el mundo, pero también pido por favor que se me respeten mis derechos como hombre (y más, de la persona discapacitada). Habría que garantizar el derecho a la sexualidad para todo el mundo, y eso, hoy en día, en pleno siglo XXI, es una completa utopía y gran mentira de esta sociedad. Hay personas que no pueden tener acceso al mundo de la pareja y al mundo del sexo, por circunstancias ajenas a su voluntad, y eso parece que es ignorado por esta esfera terrestre.

Por desgracia, estamos pagando justos por pecadores. y pongo como ejemplo los malditos violadores asesinos.