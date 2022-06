Le han preguntado a Toni Nadal si ve a Carlos Alcaraz como el sucesor de su sobrino Rafa. O Rafael, como él le ha llamado siempre, pues dice que lo de Rafa comenzó con los periodistas.

La pregunta podía haber sido esquivada con una respuesta sin compromiso. Pero me parece que una vez nos ha dado una lección de sentido común, y sensatez. El mismo que, desde pequeño, ha inculcado a su sobrino Rafa. ¿Alcaraz sucesor de Rafa Nadal? Me parece que vais un pelín deprisa, ha sido su contestación. Es el estilo de su tío, y entrenador durante tantos años. Los pies en la tierra, sin echar las campanas al vuelo antes de tiempo. Nadal sigue peleando por su decimocuarto título de Roland Garros, y es el tenista con más títulos de Grand Slam, a día de hoy 21. Ojalá consiga este honor Carlos Alcaraz. No llega a los veinte años, por lo que tiene otros tantos por delante para emularle. Llegar a sus logros de deportista y, sobre todo, de ejemplo continuo de buena educación. Nada más y nada menos.