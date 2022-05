La invasión de Rusia sobre Ucrania me ha llevado a una seria reflexión. ¿Qué ocurriría si Marruecos decidiese invadir Ceuta y Melilla? ¿Nos defendería la OTAN?. Imaginemos que en Marruecos aparecen decenas de grupos armados cuya finalidad sería amedrentar, intimidar y finalmente expulsar a los españoles de Ceuta y Melilla. Y los medios marroquíes desatando una campaña antiespañola durante una década, fomentando el odio hacia los españoles todos los días. Imaginemos que España obtiene informes de que Ceuta y Melilla van a ser atacadas… ¿Intervendría la OTAN?. De facto una situación similar ya sucedió con la invasión de la Isla Perejil, y creo recordar que ni rastro de intervención de la OTAN. Tengo entendido que, en teoría, España no contaría con el apoyo militar de la OTAN debido a que Ceuta y Melilla no están bajo el paraguas de su protección. Solamente si Marruecos atacase territorio peninsular o las islas canarias la OTAN intervendría; obviamente, Marruecos no se arriesgaría tanto porque sería un estúpido suicidio. Aun así, Marruecos sufriría sanciones internacionales tanto económicas como políticas. Pero vuelvo a mi pregunta anterior: ¿nos defendería la OTAN?