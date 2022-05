El 3 de junio de 2017, Ignacio Echeverría fue asesinado en Londres. El único motivo por el que le mataron fue por salvar una vida. Acababa de evitar que siguieran apuñalando a una ciudadana francesa, que logró sobrevivir. Ignacio no lo conocía de nada. Pasaba por allí con su bicicleta y su monopatín en la mochila, e hizo lo que pensó que tenía que hacer. Vio a una persona inocente que estaba siendo agredida y quiso defenderla. Desgraciadamente, el terrorista no estaba solo, y con la ayuda de dos más, que acudieron con rapidez, le mataron. Es un ejemplo reciente de lo que significa ser un héroe. De tener honra. Para la gran mayoría de nosotros estas situaciones no se presentarán nunca, pero sí estamos llamados a ser héroes y honrados. A tener honor. La heroicidad de hacer cada día lo que tenemos que hacer. De ser coherentes, con nuestras obras, de lo que creemos y pensamos. El próximo día 25 Ignacio habría cumplido 44 años. Muchas felicidades, espero que estés en el Cielo.