Durante estos días está en todos los medios de comunicación el asunto del posible espionaje, entre otros, a miembros de los partidos independentistas catalanes, algún ministro e incluso al propio presidente del gobierno español Pedro Sánchez. Se habría utilizado un programa informático israelí denominado Pegasus, como el caballo alado que llegó a estar entre los dioses. Como era de esperar, han sido muchos los políticos y periodistas que han pedido explicaciones y dimisiones a los responsables de todo esto

Es llamativa la reiteración y contundencia con la que se ha utilizado la expresión «tienen que rodar cabezas». En estos tiempos en los que se pretende ser tan cuidadoso con el uso del lenguaje, como ha de ser, en otros aspectos de la vida social tal como es el lenguaje inclusivo, sin embargo, no se presta tanta atención al uso del lenguaje en lo referente a la violencia. En actos públicos se usan expresiones del tipo «la guerra o la batalla» de tal o cual cosa, en la prensa, especialmente la deportiva, hay un lenguaje bélico, y en conversaciones privadas se emplean frases como «te voy a matar». Estos días la propuesta es, metafóricamente por fortuna, «que rueden cabezas».

Me pregunto si no sería recomendable ir dejando a un lado este tipo de formas de hablar en pro de apartar del lenguaje todo atisbo de violencia, con objeto de que cada vez esté más lejos de nuestra mente cualquier acto violento.

No hace mucho que Will Smith estuvo a punto de hacer rodar la cabeza de Chris Rock tras el sonado bofetón que le propinó. Durante su infancia tal vez las expresiones violentas hayan estado a la orden del día en su entorno. No digo que ello sea la causa de su actitud, pero a la violencia no hay que darle ningún resquicio, por lo que quizá los políticos, los medios de comunicación, los actores sociales y la ciudadanía en general, deberíamos cuidar el lenguaje y no hacer uso de tales expresiones.