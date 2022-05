Enviar al matadero

Espero equivocarme totalmente y que nada de lo que pongo aquí, suceda. Pero me parece un crimen sacar en TV y en todos los medios al buque español de transporte logístico A-06 Ysabel tripulado por sesenta marineros y seis oficiales españoles, donde España envía a Ucrania 200 toneladas de municiones y 40 vehículos con material militar. Es ponerle una diana encima y avisar al enemigo, ante las reiteradas amenazas públicas de Putin, de atacar a quienes envíen ayuda militar a Ucrania. ¿La guerra de Gila? Pues no, esto es algo real y muy serio. Espero y deseo como he dicho antes, que no pase nada. Pero si pasa, conste que el crimen, tendrá nombre y apellidos.