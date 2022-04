Secuestro de la Filmoteca

Estos organismos gestionados por personas que se supone hemos elegido y que, lamentablemente, en tantas ocasiones tan poco nos representan, nos obligan a permanecer en guardia y a la defensiva (me obligan a utilizar metáforas bélicas) para impedir que nos arrebaten derechos y libertades, como es en este caso el derecho a disfrutar de un bien cultural tan importante como la Filmoteca de Andalucía, cuya sede principal de Córdoba ya ha estado varias veces en la picota por oscuros intereses, ya que para «nuestros representantes» no es un bien cultural, sino político. Esta vez, tras unas interminables obras y la ausencia de director o directora y gerente, sigue en un emplazamiento provisional y sin realizar proyecciones desde hace más de 9 meses, pese a las reclamaciones de su más que consolidado público, que no va a permitir que la dejen morir de inanición.