‘El tortazo’

No es lo mismo valorar la acción de según qué persona. Dentro del gran espectáculo que es la ceremonia de entrega de los premios Oscar se ha producido otro espectáculo. Will Smith propinó una soberbia bofetada al presentador del certamen por hacer un chiste, totalmente desafortunado, acerca del rapado de cabeza de su esposa. Como era de esperar, la imagen se ha difundido rápida y extensamente por todos los circuitos de comunicación, con múltiples manifestaciones al respecto. Llama la atención la indulgencia mostrada ante este hecho por parte de muchos. Con frecuencia desaprobamos la violencia, pero en este caso se encuentran excusas para entenderla, cuando no para justificar abiertamente la acción.

Si el agresor hubiera sido otra persona, no famosa, no poderosa, no influyente, no rica, alguien de un estatus social inferior, no sé si el grado de comprensión hacia ella sería el mismo. Al menos los protagonistas del incidente son de la misma etnia, de lo contrario, la polémica tendría una faceta más compleja. Smith manda un mensaje: ni a mí ni a los míos se nos toca, en caso contrario atente a las consecuencias. ¿Se imaginan ustedes qué estaría dispuesto a hacer este poderoso hombretón en el caso de que se sintiera atacado por algo más significativo que una deplorable broma?.

No, una vez más, no, la violencia no se puede banalizar, y deben de dar ejemplo los que por un motivo u otro están en la palestra, con una gran cantidad de admiradores dispuestos a disculparlo, cuando no a emularlo. Hay que ser cuidadoso con el tema de la violencia porque con facilidad se nos puede ir de las manos, y acabar no se sabe cómo. H