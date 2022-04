La lluvia de barro que hemos sufrido en dos ocasiones fechas atrás parece una alegoría de vientos saharianos que se acercan a la península a recordarnos que el Sahara existe, que España tiene una responsabilidad histórica sobre el pueblo saharaui y que no debemos abandonarlo a la voracidad del rey de Marruecos. La cálida y seca arena que allí se levanta con el viento ha llegado a nuestras calles tiñendo una lluvia benefactora de la que en el Sáhara no se disfruta. Hemos recibido las lágrimas del pueblo saharaui, o así lo he sentido.