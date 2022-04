Huelga política de camioneros

Confieso que me extrañó el que el Gobierno, dadas las sus razonables demandas, no llamara al organizador de la huelga de transportes, junto a las patronales del sector. Más aún el que éste se negara después a dialogar para conseguir más ajustes, perpetuándola sin más indefinidamente. Pero una foto suya junto a dirigentes de Vox, divulgada por otro partido, revela su por qué. No se trata de un plante económico, sino político. Como en otros países que conozco bien, no teniendo mejores métodos que el engaño, la extrema derecha sacrifica los intereses de camioneros y consumidores para debilitar al Gobierno e incluso hacerle caer.