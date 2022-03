Soy profesora desde hace 25 años, por vocación y convencida de que soy afortunada por el maravilloso papel que el destino me deja ejercer en este teatro que es la vida cada día. Consciente siempre de que esto no va de impartir conocimientos o al menos no sólo de eso, sino de transmitir valores, de despertar conciencias, de desarrollar el potencial de nuestros alumnos para que lleguen a ser la mejor versión de ello@s mism@s.

Por este motivo, este miércoles, durante la realización de la actividad complementaria de ir a animar al equipo de fútbol de nuestra ciudad, el Córdoba CF, en la que hemos participado un gran número de centros educativos, he sentido una profunda indignación, ya que para mi sorpresa nuestros asientos (IES Blas Infante) en el sector 4, anfiteatro filas 8, 9 y 10 (impares) estaban ocupadas, en concreto por alumnos/as y profesores del Colegio Sagrada Familia (más conocido en nuestra ciudad como Las francesas). Los profesores que acompañaban a estos alumn@s han decidido que no estaban dispuestos a mojarse bajo la lluvia en sus asientos y han ocupado filas que no les correspondía a sabiendas, con premeditación y alevosía, pensando que el que llegara después se aguantara con sitios peores, que para eso habían llegado ellos primero. Se ve que lo de la "ternura para los niños y el amor para los pobres" de la Madre Micaela está muy bien, pero solo para sus niños, el resto que se fastidie. Sí, hoy, como maestra y persona que cree en el valor del respeto entre personas, he sentido una profunda decepción y mayor tristeza por este grupo de "colegas" que olvidaron que "los valores de un docente son la esencia personal que transmitirá a sus alumnos". (*) Profesora del IES Blas Infante.