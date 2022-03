Como padre de dos hijas de 7 y 5 años considero necesario resaltar la ejemplaridad del club de atletismo Surco (Lucena). Sus fundadores, Diego y Álvaro de las Fuentes, y sus diferentes coadyuvantes fomentan una línea pedagógica francamente encomiable.

Francamente encomiable, por cuanto valores tales como compañerismo, deportividad, constancia, esfuerzo, paciencia y colaboración son valores diana en este club deportivo.

Sorprende, de ahí su ejemplaridad, su interés por el cuidado de la infancia, no persigue éxitos deportivos, que los tiene, sino a través de un refuerzo positivo sus diferentes deportistas. Significo a sus menores: gestionan la frustración de no conseguir las cosas a la primera, se les enseña que la constancia y el esfuerzo son valores base en constante ejercicio, no solo en el deporte sino en la vida en general, se les enseña que por encima de la competencia está la deportividad. En suma, una labor docente/deportiva que consigue deportistas espontáneamente alegres, respetuosos los unos con los otros y que con constancia y esfuerzo logran superar metas. Todos suman, todos son.

Sorprende el cuidado de sus infantes deportistas, en otros clubes presumen de grandes atletas jóvenes que la experiencia por desgracia demuestra que cuando llegan a una edad de madurez temprana se verán sin estudios y lesionados por sobreentrenamientos. No es el caso de Surco. Se insiste en extrapolar a la vida familiar, social, educativa, ser constantes, diligentes, gestionar la resignación ante cosas que son inevitables, educación con normas claras, sencillas, límites, etc. Es por todo lo expuesto, que por mi parte merece mi más sincera enhorabuena a Surco, por su ejemplaridad.