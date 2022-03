Sabéis que en cuanto a igualdad, estoy total y absolutamente de acuerdo con todas vosotras. ¡Faltaría más! Muerte a la desigualdad, al machismo, al hembrismo, y sobre todo, a los maltratadores. Pero esto no debe ser una guerra de mujeres contra hombres y viceversa, no. Debe ser una guerra de las buenas personas contra las malas, con independencia de su género. Y las mujeres que quieran igualdad de verdad, no pueden ni deben estar de acuerdo con una ley de violencia de género, que discrimina al hombre por el simple hecho de serlo. Porque la discriminación es lo contrario de la igualdad, ¿no? Vamos, digo yo.