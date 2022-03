Córdoba

Tengo miedo al azahar. A verlo brotar de repente y agostarse antes de que llegue la fecha en que le hubiera correspondido nacer. Tengo miedo al azahar por lo que significa que, cuando apenas se han recogido las naranjas en nuestras calles y todavía podemos ver árboles cargados o frutos diseminados por el suelo, llegue una primavera anticipada fruto de la sequía y también del cambio climático. Hay quien se burla y recuerda que no es la primera ni la última sequía que padecemos. Ni el último «febrerillo loco» que pasa de los fríos extremos a las temperaturas de veintitantos grados que tuvimos hace apenas unos días. Pero a mí me pone los pelos de punta pensar que se adelante este símbolo nuestro de la primavera de Córdoba. No solo porque en Semana Santa no vayamos a poder disfrutar de su aroma, pues este año la fecha de las procesiones, a primeros de abril, será tardía, sino porque parece inevitable interpretar como un serio aviso cada signo de descontrol de la naturaleza.