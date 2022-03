Cuando la justicia no es justicia, eso es lo que ha sufrido en sus propias carnes hace poco el que suscribe, en relación con una sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Montoro, y más concretamente por una jueza sustituta de dicho juzgado. La mencionada sentencia tuvo su origen en una denuncia presentada por mi persona contra un inquilino que en su día vivía en la Residencia en donde vive el que suscribe. Los hechos que la motivaron fueron que el citado sujeto en cuestión estaba con un perro suelto dentro del patio comunal, y que dicho can, al paso del dicente, se abalanzo sobre él por la espaldas, propinándole un mordisco en la pierna derecha.

Para no abundar en detalles, decir que la citada persona, lejos de por lo menos pedir disculpas, se puso chulo y desafiante, no teniendo mi persona más remedio que denunciarlo. Tardé en curar las lesiones de dicho animal un mes, teniendo que pasar por quirófano y estar internando un día en el Hospital Quirón Salud. Tras dos aplazamientos, se celebró la vista oral el día 8 de febrero. Fue una verdadera pantomima, pero lo que más indignación me ha producido es el contenido de la referida sentencia, que ni ha tenido en cuenta la declaración de un testigo, ni el tiempo que he necesitado para curarme, ni nada de nada.

Hace muchos años que deje de creer en la justicia, en su tribunales y por supuesto en los jueces y magistrados encargados de repartir la misma. Se lo dice un sargento 1 de la Guardia Civil, diplomado en Policía Judicial y con más tiros y puñaladas dadas que al Cascorro.