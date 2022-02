Quisiera denunciar el sistema de sustituciones establecido en la Orden de 10 de junio de 2020 (BOJA 116 del 18 de junio de 2020).

Según me aclaran en la Junta (Sipri), cuando se adjudica una plaza que se quiere cubrir por vacante, solamente se comprueba si posee los requisitos necesarios el demandante con mayor puntuación y, si no los cumple, no se pasa a comprobar si los cumple el segundo demandante de la bolsa, sino que la convocatoria se declara desierta y se vuelve a sacar la misma plaza en las sucesivas convocatorias. Curiosamente, a esa siguiente convocatoria se puede volver a presentar la misma persona a quien, al estar de nuevo el primero en la lista, se le vuelve a adjudicar la plaza hasta comprobarse, de nuevo, que no cumple los requisitos, con lo que vuelve a declarase vacante la plaza y a ofertarse otra vez... Y vuelta a empezar.

Así, transcurridas dos convocatorias, se pueden rebajar las exigencias con lo que ya, a la tercera ocasión, el primero de la bolsa sí podría cumplir los requisitos y, ahora sí, se le adjudicaría por fin la plaza. ¿Qué ventajas tiene este sistema? A mi entender, ninguna. Si acaso, dar menos trabajo a los funcionarios. En cambio, inconvenientes tiene muchos: el principal, el daño que se hace a la educación y, en concreto, a la de los alumnos que se quedan sin clase durante varias semanas y al profesorado de su instituto. El segundo, que la propia Junta otorga un puesto a alguien que no reúne los requisitos que ella misma considera necesarios, aun cuando en el resto de la bolsa pudiera haber alguien, como era el caso, que sí cumpla dichos requisitos. No es un sistema que elija al que está más capacitado y, encima, lo elige con semanas de retraso. Por ello, manifiesto mi protesta y pido que se modifique el sistema para que sea más eficaz y justo.