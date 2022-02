Es la primera vez que ingreso en un hospital y tras mi estancia, que se prolongó en más de 10 días, viví unas sensaciones muy distintas que difícilmente se olvida. La vida se detiene, un antes y un después, y empiezas a reflexionar muchas cosas, entre ellas, la familia, lo importante que es, y no nos damos cuenta del valor que nos une. Las amistades, el trabajo, y todo lo que gira a nuestro alrededor. He estado en la unidad de sangrantes, observé una atención muy profesional por parte del equipo médico, no escatimaron en pruebas y en valoraciones. Deseo dar mi más sincero agradecimiento a los médicos, Dr. Ángel González, Dr. Javier Manuel Zamora, y Dr. Antonio José Ruiz. Hay muchos sinónimos positivos que puedo describir del personal de esa unidad de sangrantes: buen trato, muy profesionales, altamente atentos con el personal, que utilizan una metodología muy reglada para el control de los pacientes. Me quedé gratamente sorprendido por el alto nivel de cualificación del personal sanitario. Inigualable, sin duda. Deseo dar las gracias al personal que compone dicho equipo profesional, celadores, auxiliares de enfermería, y enfermería, entre ellos, Inma, Sandra, Blanca, Jesús, Fernando, Lola, Pilar, Elisabeth Carmen, María José, y un largo etcétera. También al equipo de cocina, con servicio a la carta, y muy buena comida, sin olvidar la asistencia de limpieza, que resalta la pulcritud del recinto. Cuando estamos en el hospital, muchas personas, necesitamos alimentar nuestra alma, notamos un vacío al estar fuera de nuestro entorno familiar, por eso, solicité el servicio católico por los sacerdotes del hospital, nos invitan a la oración y cuando es posible recibimos la comunión. Tras vivir esta experiencia, invito a reflexionar a todos, para que apreciemos y valoremos nuestra sanidad pública, que es universal y gratuita. Nuestro hospital Reina Sofía destaca a nivel nacional por sus buenos profesionales, formación científica, y por sus logros en mejorar la salud. Lo que tenemos aquí no se halla en muchas partes del mundo, por eso, hay que defender con mayor ímpetu y respaldo la sanidad pública, para que las generaciones futuras de nuestros hijos vivan en salud, y tengan la sanidad que hoy disfrutamos. Gracias a la gran familia que forma todo el personal de nuestro hospital universitario Reina Sofía de Córdoba.