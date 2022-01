Son más de 4 meses desde que falleció y me encuentro con muchas trabas: familiares, institucionales, falta de ayuda y asesoramiento. Sé que como yo hay muchas mujeres, y por mucho que te metas en un juzgado y pagues a un abogado, al final cuando llegas hasta el Supremo, las tumban. He solicitado ayuda en el área de la Mujer, a la Reina, presidente del Gobierno, Defensor del Pueblo... Y solo encuentro la respuesta de que esto está en proceso y no pueden intervenir. Ni siquiera ayuda psicológica.

Ese día 27 agosto cambió nuestra vida; tú la perdiste y yo me quedé con el corazón roto en mil pedazos. Casi veinte años juntos, con muchas ilusiones y proyectos en marcha que se quedan atrás. Después de la vacuna empezaste a tener dolor de garganta, oído, cansancio, malestar... Pero según tú no era importante.

Cuando empiezo a arreglar papeles y me preguntan: ¿Éráis pareja de hecho o estábais casados? ¿Hizo testamento? ¿Hijos? Mi respuesta siempre ha sido la misma: llevábamos casi 20 años juntos, sin firmar ningún papel y no, no hizo testamento.

De repente ya no eres nada, ya no tienes derecho a nada, la pataleta de pedir la pensión de viudedad, que la deniegan en una carta tipo en la que se remiten a que no Éramos pareja de hecho. Por mucho que le mandes facturas, domicilio fiscal de él, certificado de empadronamiento, fotos... Es «no». Una pensión que se ahorran.

Pero y la familia? He sido la mujer de su hermano para unas cosas y para otras no; ni contar conmigo... Ya no existo.

Ahora toca poner denuncia en lo social, ¿qué ganas quedan de seguir? Si sabes que van a decir que no. Ya lo he perdido todo, lo más importante: mi compañero de vida, mi bastoncito no está...

Me dicen que hay que pasar «el duelo», pero he tenido que buscar ayuda por mi cuenta. Nuestra mascota, Cholo, también lo ha pasado mal, pero él es el que me obliga a salir todos los días; el que me hace compañía...

Sé que hay muchas mujeres como yo, y desde aquí quiero que salgan y lo cuenten; veinte años de relación no se pueden borrar de un plumazo; pienso en mis sobris pequeñas que no podrán disfrutar de su tío todo lo que ellas hubieran querido.

José Luis era una buena persona, familiar, trabajador, optimista... Sé que jamás hubiera permitido todo lo que Cholo y yo estamos pasando.