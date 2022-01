Desde la prensa de nuestra ciudad quisiera comentaros lo afortunados que somos los cordobeses al contar con un «mago» de la cirugía de columna. Cuando ningún cirujano quiso operar a mi señora de la columna, tuve el honor de conocer a Federico Rodríguez de Tembleque, un mago en su materia. Y créanme que lo digo con todas las de la ley. Mi señora, después de 7 años de dolores horrorosos en las piernas, sin poder sentarse, ni dormir... Perdió 20 kilos por no poder descansar, además de sufrir varias depresiones. Un auténtico infierno. El doctor Rodríguez de Tembleque la operó. No dudó en intervenirla y los resultados han sido increíbles. Ahora sí podemos decir que tenemos calidad de vida. Posteriormente vino mi cuñada, que vive en Barcelona, para ver a su hermana. Tenía los mismos dolores que mi señora. Acto seguido, me puse en contacto con el doctor y le mandó sus pruebas pertinentes. La intervino y el resultado, aunque parezca mentira, fue igual: fuera dolores. Este señor, para mí y mi familia es un mago y quiero agradecerle desde nuestro periódico lo afortunados que nos sentimos al pasar por sus manos. Gracias, Federico Rodríguez de Tembleque. Que Dios te guarde tus conocimientos y tus manos. Por último, destacar que el trato en Quirón ha sido espectacular. Tenía que decirlo, ya que cuenta con personas muy humanas, sabiendo tratar al enfermo en planta. Un 10 para ellos.